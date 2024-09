Automobilbranche Hersteller müssen Klimaziele erreichen

Das Maß aller Dinge ist Tesla. Dann kommt Volvo. Es folgen andere europäische Autobauer und am Ende steht Volkswagen. Und das ist nicht gut für die Wolfsburger. „Volkswagen tut sich besonders schwer, weil man nicht so früh wie notwendig intensiv mit der Elektromobilität begonnen hat“, sagte Professor Stefan Bratzel gegenüber dieser Zeitung. Er ist der Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. „Hinzu kommen strategische Fehler, nicht frühzeitig auf preisgünstigere Fahrzeugsegmente zu setzen“.