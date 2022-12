Finanzen : Bafin-Präsident: Schattenbanken strenger überwachen

Frankfurt/Main Viele Finanzinstitute sind gar keine. Weil solche Schattenbanken oft Milliarden bewegen, können sie zur Gefahr für das gesamte Finanzsystem werden. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht fordert strengere Regeln.

Als Schattenbanken gelten Akteure an den Finanzmärkten, die bankähnliche Funktionen wahrnehmen, die aber keine Banken sind und somit nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen. Dazu zählen zum Beispiel Verbriefungsgesellschaften, Hedgefonds, Geldmarktfonds, Pensionsfonds und Vermögensverwalter ohne Banklizenz. Seit der Finanzkrise 2007/2008 ist eine strengere Regulierung dieses Sektors Thema, beschlossen wurden seither vor allem strengere Regeln für die traditionellen Banken.

Die Suche nach höheren Renditen in Zeiten extrem niedriger Zinsen habe den Schattenbankensektor allein in Europa in den vergangenen drei Jahren um mehr als 50 Prozent wachsen lassen, führte Branson aus. „Natürlich bringt diese Entwicklung Risiken mit sich. Es gibt Ansteckungsgefahr aus diesem Sektor“, warnte der Bafin-Chef.