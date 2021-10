Verkehr : Bahn: Mehr Sprinter-Züge sollen Kunden aus Flugzeugen holen

Ein ICE bei der Einfahrt in einen Berliner Bahnhof. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Ein ICE mit 13 Wagen kann fünf mal so viele Menschen befördern wie ein Mittelstreckenflugzeug, sagt die Bahn und will mit einem erweiterten Angebot neue Kunden locken.

Mit zusätzlichen Sprinter-Verbindungen will die Bahn von Mitte Dezember an innerdeutschen Flugangeboten Konkurrenz machen.

Zwischen Berlin und Köln etwa fahren dann Sprinter drei mal täglich in unter vier Stunden und damit bis zu eine halbe Stunde schneller als bisher, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Schneller geht es demnach auch auf der Strecke Düsseldorf-Köln-München und morgens von Hamburg zum Frankfurter Flughafen. Zwischen Berlin und München soll es neue Sprinter am Abend geben.