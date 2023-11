Verkehr Bahn und Gewerkschaft: Treffen zu zweiter Verhandlungsrunde

Die Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn dauern an. Ab dem späteren Nachmittag soll auch Gewerkschaftschef Claus Weselsky zur GDL-Delegation dazustoßen, wie ein Sprecher bestätigte. Weselsky war überraschend nicht beim Auftakt der Gespräche am Vormittag in Berlin dabei.