Bahnlinien in der Region fallen aus : Lokführer streiken weiter

Bahnlinien in der Region fallen aus

Symbolkraft? Rote Farbe ist auf einem Schild der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof von Hildesheim heruntergelaufen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Noch bis um 2 Uhr in der Nacht bestreiken die Mitglieder der Gewerkschaft der Lokführer die Deutsche Bahn. Steigt dadurch auch die Gefahr einer Corona-Infektion?

Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auch am Dienstag auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle vorbereiten. Die Gewerkschaft GDL setzte ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort.

Ähnlich wie am ersten Tag des Streiks rechnet die Bahn nach eigenen Angaben damit, das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent aufrecht erhalten zu können, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. „Auch am zweiten Tag werden wir unser stabiles Grundangebot bieten“, sagte eine DB-Sprecherin am Dienstagmorgen.