Westbalkanregelung läuft aus : Baubranche ist gegen Visa-Deckelung

Düsseldorf Der Bund will die Westbalkan-Regelung zur vereinfachten Einreise von Arbeitern verlängern. Aber ihre Zahl soll begrenzt werden. Die Baubranche fürchtet Personalmangel.

Die Einreiseregeln für Arbeitskräfte vom Westbalkan sorgt für Unmut in der Baubranche. Bis Jahresende läuft die sogenannte Westbalkan-Regelung aus. „Allein in der Bauwirtschaft werden in den kommenden Jahren 150.000 der insgesamt 850.000 Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Das aufzufangen wird ein immenser Kraftakt“, warnt der Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW, Hermann Schulte-Hiltrop.

Der Bund will die Regelung bis Ende 2023 verlängern. Eine entsprechende Verordnung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits in die Ressortabstimmung mit den Ministerien gegeben. Sie soll im September ins Kabinett kommen und muss anschließend noch vom Bundesrat abgesegnet werden.

Regelung seit 2016

Die Regelung erlaubt es Nicht-EU-Bürgern aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, auch ohne besondere Qualifikationen in Deutschland zu arbeiten. Insbesondere Arbeitgeber im Baugewerbe und im Gastgewerbe nutzten die seit 2016 bestehende Möglichkeit. Bis Ende 2019 hatte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mehr als 200.000 Mal ihre Zustimmung zu der Beschäftigung von Menschen aus dem Westbalkan erteilt. Die Zustimmung der BA ist Voraussetzung für ein Arbeitsvisum, das die deutschen Visastellen in den sechs Ländern erteilen. Bevor die BA zustimmt, prüft sie zunächst, ob nicht ein Deutscher oder ein EU-Bürger für eine Arbeitsstelle infrage kommt.

Deckelung bei 25.000 Visa pro Jahr

Die Zahl der Visa war bislang nach oben nicht begrenzt. Nun will die Koalition die Zahl jedoch auf 25.000 pro Jahr festschreiben. Das seien „etwas mehr als 90 Prozent der erteilten Visa im Jahr 2019“, heißt es in der Verordnung. Minister Heil entspricht damit einem politischen Kompromiss der Koalitionsfraktionen. Die Innenpolitiker der Unionsfraktion hatten zuvor Bedenken gegen eine Verlängerung der Regelung angemeldet, weil in der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder zunehme. Die Sozialpolitiker der Union hatten diese Bedenken jedoch überstimmt – vor allem auch wegen des nach wie vor großen Arbeitskräftebedarfs am Bau.