Kostenpflichtiger Inhalt: Baufinanzierung : Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert energieeffizientes Bauen

Für das Eigenheim gibt es viele Finanzierungswege. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Frankfurt am Main Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Frankfurt am Main macht sich stark für ein energieeffezientes Bauen und Sanieren von Immobilien. Die staatliche Förderbank bietet ihrer Kundschaft hohe Tilgungszuschüsse an.