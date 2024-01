Kommentar zu deutschen Bauvorschriften Eigentlich gibt es einfache Mittel, um Baukosten zu senken

Meinung | Berlin · Jedes Jahr sollen in Deutschland 400.000 Wohnungen neu gebaut werden. Doch in Wirklichkeit wird das Ziel der Regierung weit verfehlt. Die Vorgaben beim Bauen müssten sich mehr am Bedarf orientieren, findet unser Autor. Es hapert unter anderem an den gesetzlichen Vorgaben.

Von Wolfgang Mulke

08.01.2024 , 15:00 Uhr

In Deutschland werden bei weitem nicht so viele Wohnungen gebaut, wie es die Regierung geplant hatte. Foto: dpa/Patrick Pleul

Einfach abnehmen, einfach richtig versichern, einfach mit Fonds sparen – kaum ein Attribut wird in der Werbung selbst für gar nicht leichte Aufgaben so häufig verwendet. Dabei weiß wohl jeder, dass viele Probleme gar nicht ohne Anstrengung zu lösen sind. Das gilt erst Recht für die großen Herausforderungen der Zeit, etwa den Wohnungsmangel. Jedes Jahr sollen 400.000 bezahlbare Wohnungen neu gebaut werden. Tatsächlich wird nur etwas mehr als die Hälfte des Plansolls erfüllt. Es sind also Ideen gefragt, Wunsch und Wirklichkeit näher aneinanderzurücken.