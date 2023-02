Chemiekonzern : Bayer-Chef Baumann geht vorzeitig - Nachfolger steht fest

Der scheidende Bayer-Chef Werner Baumann steht seit langem in der Kritik. Foto: Sascha Steinbach/EPA POOL/dpa

Leverkusen Dass der bisherige Vorstandschef Baumann bei Bayer früher gehen würde, hatte sich abgezeichnet. Nun gibt es auch einen Nachfolger.

Die Leverkusener präsentierten einen Nachfolger: Der Pharmachef des schweizerischen Rivalen Roche, Bill Anderson, soll das Ruder ab Anfang Juni übernehmen. Bereits am 1. April wird der 56-Jährige als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen eintreten. Die Aktie des Dax-Schwergewichts zog vor Handelsschluss deutlich an.