Arbeit : Bericht: Stellenabbau bei Ford - Unternehmen schweigt

Köln Laut „Automobilwoche“ will Ford in Köln Jobs streichen. Die Branchenzeitung beruft sich auf das Unternehmensumfeld. Bisher schweigt der Autobauer.

Für Montag habe der Gesamtbetriebsrat eine außerordentliche Betriebsversammlung für die rund 14.000 Beschäftigten in Köln einberufen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Freitag nicht äußern. Laut „Automobilwoche“ will Ford Kosten senken und seine Strukturen in Europa verändern.