Klimatisches Grundrauschen Bilanz zu Naturgefahren im Jahr 2023

Thomas Blunck blickt auf eine Bilanz des Schreckens. Global rund 74.000 Menschenleben haben Naturgefahren 2023 gefordert und Werte im Umfang von 229 Milliarden Euro vernichtet, weiß der Vorstand des Assekuranzriesen Munich Re. In puncto Todesopfern war das vor allem wegen eines Erdbebens in Syrien und der Türkei mehr als das Siebenfache des Schnitts der vergangenen fünf Jahre, in finanzieller Hinsicht eine Wiederholung der volkswirtschaftlichen Schadensumme von 2022. An der Assekuranz blieb 2023 mit 87 Milliarden Euro ein Viertel weniger hängen als im Jahr davor, was Blunck aber nicht beruhigt. „Das Jahr 2023 war erneut von sehr hohen versicherten Schäden geprägt, und das, obwohl es keine extremen Einzelschäden gegeben hat“, betont er.