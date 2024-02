Naturkostmesse Biofach Bio-Branche stabilisiert sich und hadert

Da sei man weiter, was die brachliegenden Potentiale hierzulande zeigt. So kommt Dänemark, wo auch in Gefängnissen Bioessen aufgetischt wird, auf zwölf Prozent Bio-Marktanteil am gesamten Lebensmittelmarkt. In Österreich und der Schweiz sind es je über elf Prozent, in Deutschland mit 2023 geschätzt 6,2 Prozent nur gut die Hälfte dessen. Analog gibt jeder Schweizer jährlich 441 Euro für Bioware aus, jeder Deutsche nur 184 Euro.