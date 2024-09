Klang, Passform und Preis Wie finde ich die richtigen Bluetooth-Kopfhörer?

Im Allgemeinen sind Kopfhörer nicht schädlich, sagt Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Wenn sie aber zu stramm im Ohr sitzen, können sie Druckstellen hervorrufen. Auch dürfen die Kopfhörer den Gehörgang nicht vollständig luftdicht verschließen, sonst bestehe die Gefahr, dass eine „feuchte Kammer“ entstehe, in der sich Bakterien einnisten und eine eitrige Entzündung auslösen. „Eine gute Belüftung des Gehörgangs schützt vor einer Gehörgangsentzündung“, so Deitmer. Personen, die zu einem empfindlichen Gehörgang neigen oder von einer Gehörgangsentzündung betroffen waren, sollten Abstand von In-Ears halten. Zudem empfiehlt er, Kopfhörer mit verschiedenen Größenaufsätzen zu kaufen. Deitmer und Schönfelder empfehlen, zu prüfen, ob eine Schallpegelbegrenzung eingestellt werden kann. Bei Android- sowie Apple-Geräten sei dies laut Schönfelder in den Einstellungen möglich. Schönfelder legt nahe, sich nach den Lautstärkeempfehlungen der WHO zu richten: 80 Dezibel für Erwachsene und 75 Dezibel für Kindern bei einem Konsum von 40 Stunden pro Woche. So riskiere man keinen Hörschaden. „Es ist immer eine Kombination aus Lautstärke und Dauer des Musikkonsums“, so Schönfelder.