Sperrkreis wird geprüft Bombenfund im Wald nahe der Tesla-Fabrik

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla soll am kommenden Samstag kontrolliert gesprengt werden. Das Protestcamp am Rande der Fabrik sei nicht betroffen, sagte der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Grünheide, Nico Bauermeister, der Deutschen Presse-Agentur. „Es liegt aber in unmittelbarer Nähe des Sperrkreises.“ Im Sperrkreis lägen Gewerbebetriebe, die nun zeitnah informiert werden sollen.