Steuerbetrug im großen Stil Neue Cum Ex-Prozesse in Bonn

Vor der 9. Großen Strafkammer muss sich ein 47-jähriger Back-Office-Mitarbeiter einer Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in London wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, sich spätestens ab Herbst 2009 mit weiteren Mittätern zusammengeschlossen zu haben, um ab dem Jahr 2010 Cum-Ex-Geschäfte mit deutschen Aktienwerten durchzuführen. Der angeklagte Banker soll an Transaktionen beteiligt gewesen sein, durch die der deutsche Fiskus rund 92 Millionen Euro an Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag zu Unrecht zurückerstattet hatte.