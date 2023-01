Landwirtschaftspolitik : Bündnis „Wir haben es satt“ ruft zu Agrardemo in Berlin auf

Berlin Unter dem Motto „Gutes Essen für alle - statt Profite für wenige“ will ein Bündnis anlässlich der Grünen Woche eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik einfordern. Mit dabei: die Traktoren-Demo.

Mit Forderungen wie einer Senkung der Mehrwertsteuer auf „klimagerechte Lebensmittel“ will das Bündnis „Wir haben es satt“ am Samstag in Berlin für eine Agrarwende demonstrieren. Wie Lebensmittel hergestellt würden, schade dem Klima, der Artenvielfalt und der Gesundheit der Menschen, sagte Bündnissprecherin Inka Lange am Montag. Ohne eine Wende in der Landwirtschaftspolitik und beim Thema Ernährung seien die Klimaziele nicht einzuhalten.

Das Bündnis will seine Forderungen am Samstag an den Grünen-Politiker Özdemir übergeben. Den Angaben zufolge unterstützen mehr als 100 Organisationen die Forderungsliste, darunter Brot für die Welt, die Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future und Oxfam. Die Traktoren-Demonstration startet um 8.00 Uhr in Blankenfelde in Brandenburg. Die Bauern fahren dann zum Auswärtigen Amt in Berlin, wo eine internationale Agrarministerkonferenz tagt. Ab 12.00 Uhr soll am Brandenburger Tor demonstriert werden.