Forderung von Grüne und FDP : Bund und Bahn lehnen Reservierungspflicht weiter ab

Abstand halten ist in vollen Zügen schwierig. Grüne und FDP fordern eine gezielte Verteilung der Plätze im Zug als Corona-Prävention. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Berlin Bund und Bahn lehnen eine Reservierungspflicht weiterhin ab. Grüne und FDP fordern eine gezielte Verteilung der Plätze im Zug als Corona-Prävention.

Monatelang war es für Bahnfahrer kein großes Problem, zum nächsten Mitreisenden genügend Abstand zu halten. Doch allmählich füllen sich die Züge wieder. Damit wächst auch die Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wieder an. Denn Abstand zu halten ist in vollen Zügen schwierig.

Für die FDP und die Grünen ist es an der Zeit, dass die Bahn ihr Hygienekonzept überarbeitet. Deren Bahnexperten fordern eine Reservierungspflicht für die Fernzüge der Deutschen Bahn. Was im Flugzeug funktioniere, klappe auch im Zug, ist sich der Liberale Christian Jung sicher. Angesichts der aktuellen Situation könne die Reservierung kostenlos erfolgen. Momentan kostet ein gebuchter Sitzplatz in der zweiten Klasse vier Euro.