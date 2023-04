Smart Meter Bundesbürger setzen zum Energiesparen auf intelligente Zähler

Wegen der steigenden Energiepreise sind die Bundesbürger verstärkt auf der Suche nach Stromfressern. Bisher allerdings müssen sie meist raten, welche Geräte besonders viel Energie verbrauchen. 74 Prozent wünschen sich hier genauere Informationen, wie eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom ergeben hat. Helfen können dabei sogenannte Smart Meter, intelligente Zähler, über die jeder zum Beispiel an Computer oder Mobiltelefon Daten in Echtzeit einsehen kann. Solche Geräte gibt es auch für Heizungen. In deutschen Haushalten sind sie bisher aber kaum zu finden.