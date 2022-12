Wirtschaftspolitik : Bundesregierung lehnt Boni-Pläne der Lufthansa ab

Eine blau-weiße Flagge der Fluggesellschaft Lufthansa flattert am Flughafen in Frankfurt im Wind. Foto: Andreas Arnold/dpa

Berlin Während der Corona-Pandemie bewahrte der Staat die Fluggesellschaft Lufthansa vor der Pleite. Wird es nun für das Topmanagement Bonuszahlungen für 2021 und 2022 geben?

Die Bundesregierung lehnt Pläne der Lufthansa zur Auszahlung von Boni an ihre Vorstände trotz milliardenschwerer Staatshilfen in der Pandemie ab. „Die Bundesregierung sieht das ausdrücklich anders“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. „Nach ihrem Verständnis würde das Ansammeln von Bonuszahlungen in Verbindung mit einer späteren Auszahlung nach Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen, die es im WSF gegeben hat, gegen die getroffenen Vereinbarungen verstoßen.“ Man werde das mit der Lufthansa besprechen. Dabei seien „interessante rechtliche Fragen“ zu klären.