Ampel-Pläne in der Kritik Bundestag streitet über Fachkräfteeinwanderung

Deutschland braucht mehr Fachkräfte. In diesem Punkt herrscht allgemeine Einigkeit im Bundestag. Doch während die Ampel-Fraktionen mit einem neuen Gesetz die Einwanderung für ausländische Fachkräfte erleichtern will, sieht die Opposition in dem Entwurf eine Gefahr für das deutsche Sozialsystem. Und auch Arbeitgeber äußern sich kritisch gegenüber den Ampel-Plänen. Die Fronten sind verhärtet. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag im Bundestag kontrovers diskutiert.