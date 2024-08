Grüner Umbau gefährdet Chaostage bei Thyssenkrupp: Wie es jetzt weitergeht

Es soll das Leuchtturmprojekt werden: In Duisburg will NRW zeigen, dass Industrie und Klimaschutz kein Widerspruch sein müssen. Hier baut Thyssenkrupp eine grüne Direktreduktionsanlage (DRI), die einen klimaschädlichen Hochofen ersetzen soll. Doch nun kommt das Projekt ins Straucheln. Im Windschatten der vielen Rücktritte am Donnerstag kam heraus, dass der Umbau aus dem Ruder läuft.