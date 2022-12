Energiekrise : Chemiebranche erwartet Umsatz- und Produktionsrückgang

Industrieanlage eines Chemieunternehmens in Baden-Württemberg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Frankfurt/Main Insbesondere wegen der hohen Gaspreise bricht die Produktion in der Chemieindustrie ein. Die Branche fürchtet die Abwanderung von Betrieben. Vor allem zwei Regionen ziehen die Unternehmen an.

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie schöpft in der Energiekrise keine Hoffnung für das kommende Jahr. Nach einem Produktionseinbruch warnte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vor weiteren kräftigen Rückgängen 2023.

Auch der Umsatz werde „aller Voraussicht nach“ schrumpfen, sagte VCI-Präsident Markus Steilemann in Frankfurt. Eine konkrete Prognose gab der Verband nicht ab. Er warnte vor der Abwanderung von Chemiebetrieben ins Ausland wegen der hohen Gas- und Strompreise in Deutschland.

„Die Ertragslage der gesamten Branche hat sich im Jahresverlauf rapide verschlechtert“, sagte Steilemann. Die Vorzeichen für 2023 in der drittgrößten deutschen Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau seien denkbar schlecht. Jedes vierte Branchenunternehmen mache Verluste. Insbesondere der Mittelstand sei betroffen. Auch Kurzarbeit werde im Frühjahr wieder Thema werden, sagte Steilemann.

In China und den USA Energie günstiger

Er warnte vor der Abwanderung von Chemiebetrieben besonders nach China und in die USA, die größten Chemiemärkte weltweit. Dort sei Energie günstiger als hierzulande. Viele Branchenfirmen wollten weniger investieren und wenn dann, vor allem außerhalb Deutschlands, sagte er. Fast jedes vierte Unternehmen verlagere Teile der Produktion ins Ausland, zeige eine VCI-Mitgliederumfrage

Die Chemie- und Pharmaindustrie mit gut 47.000 Beschäftigten leidet unter den hohen Gas- und Strompreisen infolge des Ukraine-Kriegs. Die Produktion wird laut VCI dieses Jahr um 6 Prozent gemessen am Vorjahr sinken. Während die Pharmabranche zulegte, schrumpfte die Herstellung der Chemie allein um rund 10 Prozent. „Einen ähnlich starken Einbruch bei der Produktion gab es zuletzt 2009 als Folge der Weltwirtschaftskrise.“ So sei die Produktion von Ammoniak, das in der Dünger- und Pharmabranche gebraucht wird, um 75 Prozent gesunken.