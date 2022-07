Energie : Chemieverband: Gasmangel träte nicht flächendeckend ein

Frankfurt/Main Ein Ausbleiben der Gaslieferung über Nord Stream 1 hätte nach Einschätzung der Chemiebranche erst zeitversetzt Folgen. Auch würden manche Regionen von einem Ernstfall schneller betroffen sein als andere.

Ein möglicher Gasmangel würde Deutschland aus Sicht der Chemiebranche schrittweise und regional unterschiedlich treffen. „Wir werden einen Gasmangel nicht gleichzeitig in Deutschland sehen und auch nicht flächendeckend“, sagte Jörg Rothermel, Energieexperte beim Verband der Chemischen Industrie (VCI), am Dienstag in Frankfurt. Der Osten und Süden würden im Ernstfall wahrscheinlich zuerst betroffen sein. „Im Süden haben wir nur zwei Speicher. Außerdem ist das Netz nicht für stärkere Gasflüsse aus dem Norden und Westen ausgelegt.“