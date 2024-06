Cum-ex-Verhandlung in Bonn Christian Olearius muss wohl vorerst nicht zahlen

An dem damit möglicherweise vorletzten Verhandlungstag an diesem Mittwoch verkündete die Vorsitzende mehrere Beschlüsse, in denen sie Anträge der Verteidigung aber auch einen der Staatsanwaltschaft zurückwies: In letztem Fall geht es um die Überleitung des Verfahrens in ein sogenanntes selbstständiges Einzugsverfahren. Mit diesem wollte die Kölner Anklagebehörde erreichen, dass Olearius zu Unrecht erlangte Taterträge in Höhe von 43 Millionen Euro zurückzahlen muss. Dabei geht es nicht um die Steuerforderung, die das Hamburger Bankhaus mittlerweile beglichen hat. Der bisherige Verfahrensstand war den Richtern aber zu wenig fortgeschritten, um sicher sagen zu können, welchen Tatbeiträgen welche Einnahmen zuzuordnen sein könnten. Sie lehnten den Antrag der Staatsanwaltschaft daher ab. Den Kölnern bleibt somit nurmehr der Weg ein neues Einzugsverfahren zu beantragen, bei dem Olearius nicht persönlich anwesend sein müsste.