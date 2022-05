Mieterinnen und Mieter sollen künftig die CO 2 -Kosten in Gebäuden nicht mehr alleine tragen müssen. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch in Berlin ein Stufenmodell auf den Weg, wonach auch die Vermieter, gemessen an der Energiebilanz des Hauses, beteiligt werden. Foto: bluedesign - stock.adobe.com/Oliver Boehmer