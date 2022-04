Standort in Bonn voraussichtlich auch betroffen : Conrad Electronic will beinahe alle Filialen in Deutschland schließen

Der Elektronikhändler Conrad will Medienberichten zufolge fast alle Filialen in Deutschland schließen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Die Elektronik-Handelskette Conrad will im Laufe des Jahres 2022 beinahe alle Filialstandorte dichtmachen. Auch der Standort in Bonn ist voraussichtlich betroffen. Nur eine einzige Filiale soll im bisherigen Stil weiterbetrieben werden.

Der Elektronikhändler Conrad Electronic will im Laufe des Jahres 2022 so gut wie alle Filialstandorte schließen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen auf seiner Homepage mit. Lediglich eine Filiale soll im bisherigen Stil weiter betrieben werden.

Unternehmensangaben zufolge betreibt Conrad Electronic derzeit elf Filialen in Deutschland, davon eine in Bonn. Auf eine Anfrage unserer Redaktion, ob auch dieser Standort betroffen ist und wie es für die dortigen Mitarbeiter weitergeht, äußerte sich das Unternehmen bislang nicht. Allerdings heißt es in der Pressemitteilung, dass „im bisherigen Format nach aktuellem Stand lediglich“ die Filiale im bayerischen Wernberg-Köblitz weiter betrieben werde.

Am Standort im nordrhein-westfälischen Hürth hat das Unternehmen im Frühsommer 2020 eine erste B2B-Filiale, also Business-to-Business, in Betrieb genommen. Derzeit sei Conrad auf der Suche nach Standorten für weitere B2B-Filialen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Der Grund für die geplanten Schließungen sei der Wandel der Kaufgewohnheiten. Immer weniger Privatkunden kaufen im stationären Handel, das Geschäft verlagert sich zunehmend in den Online-Handel. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt.

Es ist nicht das erste Mal in der fast 100-jährigen Geschichte des Unternehmens, dass Conrad auf Veränderungen im Konsumentenverhalten reagiert. Bereits in den 70er Jahren wurden fast alle damaligen Filialen geschlossen und voll und ganz auf den Versandhandel gesetzt.