Wegen Corona-Ausbruch bei Tönnies : Bauernverband warnt vor Preisverfall beim Schweinefleisch

Rheda-Wiedenbrück Weil der Schlachtbetrieb Tönnies geschlossen ist, finden die Landwirte keine Abnehmer. Der Bauernverband warnt nun vor einem Preisverfall beim Schweinefleisch. Die SPD beantragt eine Sondersitzung des Umweltausschusses.

In Deutschland liegt die Zahl der schlachtreifen Schweine, die nicht geschlachtet werden können, laut dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband derzeit bei etwa 210.000. Tönnies, der größte Schlachtbetrieb Deutschlands, ist seit dem massiven Corona-Ausbruch vor drei Wochen geschlossen. Die Landwirte bleiben deswegen auf den Schweinen sitzen – 70.000 pro Woche. Von einem „Schweine-Stau“ ist die Rede, was ulkig klingt. Aber es ist ein ernsthaftes Problem für die Schweine-Bauern.

Negative Preisentwicklung

Sie fürchten, dass die Schlachtschweine nun billiger werden. Es zeichne sich eine negative Entwicklung bei den Preisen ab, heißt es vom Bauernverband. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, ärgert sich darüber. Unserer Redaktion sagte er: „Es kann nicht sein, dass Landwirte jetzt die Suppe auslöffeln müssen, die ihnen die Fleischwirtschaft eingebrockt hat.“ Die Probleme in der Fleischwirtschaft ließen sich nicht durch Preisdrückerei lösen, „sondern nur durch das konsequente Umsetzen von Hygieneauflagen, damit Schlachtung und Zerlegung wieder in Gang kommen“, so Krüsken.

Albert Rohlmann hat einen Schweinemastbetrieb in Hörstel bei Rheine. 4800 Schweine mästet er dort zur Schlachtreife, 250 davon verkauft er durchschnittlich in der Woche, vor allem an Tönnies. Nun bekommt er ein Platzproblem auf seinem Hof. Die Ferkel bekommt Rohlmann weiterhin von einem Sauenhalter. „Wir können das System nicht anhalten wie die Automobilbranche“, sagt er. Wenn man heute aufhöre, die Sauen zu besamen, dann würde sich die Lage erst in einem halben Jahr entspannen, sagt Landwirt Rohlmann.