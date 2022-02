Einzelhandel : Corona-Pandemie: Kein Aufatmen in den Innenstädten

Düsseldorf Auch nach dem nun wohl absehbaren Ende von 2G kämpft der Einzelhandel in den Innenstädten mit massiven Problemen. Investitionsstau, Leerstände und Online-Konkurrenz machen der Branche zu schaffen.

Hohe Inzidenzen

Immer wieder hat der Handel eine Abschaffung der 2G-Regel gefordert, die in großen Teilen des Handels nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlaubte. Das scheint nun greifbar nahe. Doch ob der Schritt den angeschlagenen Händlern in den Fußgängerzonen wirklich hilft, ist angesichts der hohen Inzidenzzahlen keineswegs sicher. Der amtierende Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Holger Görg, warnte bereits: „Ebenso könnte der Umsatz ... sinken, weil ein Zugang für Ungeimpfte oder Ungetestete mehr potenzielle Kundinnen und Kunden abschreckt, die sich dann nicht mehr sicher fühlen.“

Mangelnde Attraktivität

Fehlende Investitionsmittel

Daran etwas zu ändern, ist durch die Pandemie eher noch schwerer geworden. Denn nach zwei Corona-Jahren sind zahlreiche Innenstadthändler finanziell ausgeblutet. „Viele Händler schieben Verluste aus den vergangenen zwei Jahren weiter vor sich her und haben in dieser schwierigen Zeit Rücklagen und Eigenkapital längst aufgebraucht. Das führt zu einem Investitions- und Modernisierungsstau“, klagte HDE-Hauptgeschäftsführer Genth. Oft seien Händler nicht mehr in der Lage, „dringend notwendige Investitionen in die Ladenausstattung, die Digitalisierung und das Einkaufserlebnis zu tätigen“.

Online-Konkurrenz

Doch die größte Herausforderung für die Händler in den Innenstädten ist und bleibt das Internet. Corona hat dem Onlinehandel noch einmal einen Wachstumsschub beschert. Im Lockdown haben viele Menschen das Einkaufen im Internet für sich entdeckt. Über 99 Milliarden Euro landeten nach Angaben des E-Commerce-Verbandes bevh 2021 in den Kassen der Onlinehändler. Und wenig spricht dafür, dass die neuen Kunden dem Internet wieder den Rücken kehren. Der Anteil „zufriedener“ und „sehr zufriedener“ Kunden lag laut bevh 2021 bei 96,3 Prozent. Branchenkenner Heinemann rechnet auch in den kommenden Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten. Er prognostiziert: „Der Innenstadthandel wird in den nächsten Jahren weiter Marktanteile an den Onlinehandel verlieren.“