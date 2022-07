Steuerhinterziehung : „Cum-Ex“-Deals: Deutscher Banker auf Mallorca festgenommen

Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals in Wiesbaden im März vergangenen Jahres. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Es geht allein in diesem Fall um mehr als 51 Millionen Euro Steuerschaden. Ein deutscher Ex-Banker wurde auf Mallorca wegen seiner Verwicklung in „Cum-Ex“-Akiendeals festgenommen.

Die Justiz hat einen ehemals hochrangigen Banker wegen der Verwicklung in „Cum-Ex“-Akiendeals festgenommen. Der 56-Jährige sei am Mittwoch von der spanischen Kriminalpolizei auf Mallorca aufgrund eines Haftbefehls des Frankfurter Amtsgerichts festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mit.