Transport : Daimler Truck mit eigenem Finanzierer auch in Deutschland

Leinfelden-Echterdingen Seit einem Jahr ist der Lkw- und Bushersteller nicht mehr Teil des ehemaligen Daimler-Konzerns. Auch im deutschen Leasing- und Finanzierungsgeschäft werden nun die Verflechtungen gelöst.

Die Finanzierungsgesellschaft des Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck startet auch in Deutschland ihr Geschäft. Die Daimler Truck Financial Services war nach der Abspaltung vom ehemaligen Daimler-Konzern - heute Mercedes-Benz - vergangenes Jahr zunächst in sieben Ländern an den Start gegangen. Mit dem Heimatmarkt Deutschland erhöhe sich die Zahl der Länder auf 15, teilte das Unternehmen am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.