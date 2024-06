Bei Airbnb gelten andere Regeln Darf ich meine Wohnung während der Fußball-EM untervermieten?

Service | Düsseldorf · Mieter dürfen weitere Personen in die Wohnung holen. Aktivitäten auf Plattformen wie Airbnb sind aber nicht per se erlaubt. So sieht die Rechtslage aus.

23.06.2024 , 18:04 Uhr

Viele Privatwohnungen werden über Airbnb vermietet. Foto: dpa/Jens Kalaene





Von David Grzeschik