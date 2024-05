Kommentar zum Optimismus der Verbraucher Das bessere Konsumklima ist ein Lichtblick für die deutsche Wirtschaft

Die sich aufhellende Konsumstimmung reiht sich ein in ein paar positive Daten zur hiesigen Wirtschaft in den vergangenen Wochen. Und sie nährt die Hoffnung auf mehr, dass also nach der Konsumstimmung auch der reale Konsum wieder ansteigt. So könnte die Kaufneigung in den kommenden Monaten Rückenwind für die maue Konjunktur bringen. Das liegt vor allem daran, dass Löhne und Gehälter spürbar gestiegen sind. In den ersten drei Monaten des Jahres liegen die Nominaleinkommen um Durchschnitt rund sieben Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Solche deutlichen Zuwächse deuten darauf hin, dass dies ein Jahr mit auch vergleichsweise deutlich steigenden Realeinkommen werden könnte.