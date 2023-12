Zögern beim Sprung aufs Parkett Das Börsenjahr 2023 im Rückblick

Seit Herbst 2023 gibt es ein neues Kürzel an den Börsen. BIRK lautet es. Es gehört zum Sandalenhersteller Birkenstock aus Linz am Rhein. Es ist der größte Börsengang eines deutschen Unternehmens im Jahr 2023. Allerdings laufen die Sandalen seither nicht am wichtigsten deutschen Handelsplatz in Frankfurt über das Börsenparkett, sondern in New York. „Wir sehen auf vier große Börsengänge zurück“, sagt Martin Steinbach von der Unternehmensberatung EY, „und da ist Deutschland weltweit sehr visibel, auch wenn Sie sich Birkenstock ansehen.“