Börse in Frankfurt : Dax auf höchstem Stand seit Februar 2022

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag nach einem stabilen Handelsstart den höchsten Stand seit dreizehn Monaten markiert. Die Marke von 15 700 Punkten rückt zunehmend näher.

Im Dax nahmen Zalando die Index-Spitze ein mit plus 5,1 Prozent, während sich Henkel nach jüngsten Kursgewinnen mit minus 3,4 Prozent am Index-Ende wiederfanden. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr will der Online-Modehändler Zalando seine Profitabilität bis 2025 deutlich verbessern, was am Markt positiv aufgenommen wurde.