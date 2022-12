Börse in Frankfurt : Dax bröckelt von hohem Niveau aus weiter ab

Frankfurt/Main Dem Dax fehlt auf seinem hohen Kursniveau die Kraft für weitere Gewinne. Am Mittwoch bekam der deutsche Leitindex zudem Gegenwind von den Börsen in Übersee. Zuletzt stand ein Minus von 0,27 Prozent auf 14.304,19 Punkte zu Buche.

Damit steuert der Dax auf den dritten Verlusttag in Folge zu, nachdem er am Freitag bei 14.584 Punkte noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte.

An den US-Börsen war es am Dienstag wegen der Sorgen vor einer sich weiter drehenden Zinsspirale erneut bergab gegangen. Auch in China und Hongkong gab es Kursverluste, da weitere Lockerungen der Null-Covid-Politik von schwachen chinesischen Außenhandelsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden. Von diesem Abschwung sei auch Deutschland deutlich betroffen, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets unter Verweis auf das deutlich geschrumpfte Handelsvolumen beider Länder im November.