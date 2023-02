Börse in Frankfurt : Dax erholt sich deutlich

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagnachmittag die Gewinne aus dem Vormittagsgeschäft etwas ausgebaut. Der Dax notierte zuletzt 1,75 Prozent im Plus bei 15.476,48 Punkten, nur knapp unter seinem Tageshoch.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,7 Prozent eingebüßt und auch einen Vorwochenverlust in dieser Höhe verbucht.

An der Dax-Spitze zogen die Aktien der Commerzbank um 4,5 Prozent an. Das Finanzinstitut ist nach rund viereinhalb Jahren in den Dax zurückgekehrt. Dies dürfte sich unter sonst gleichen Bedingungen vorteilhaft auf die Liquidität auswirken, schrieb Analyst Timo Dums von der DZ Bank. Möglich wurde die Wiederaufnahme durch den Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit auch aus dem wichtigsten deutschen Index. In dem freundlichen Umfeld stiegen die Papiere der Deutschen Bank um 2,9 Prozent.