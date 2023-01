Börse in Frankfurt : Dax klettert über 15.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag die Marke von 15.000 Punkten übersprungen. Die Anleger zeigten sich am frühen Nachmittag nur kurz enttäuscht, dass die US-Verbraucherpreise für Dezember wie erwartet ausfielen.

Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,81 Prozent auf 28.003,23 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann knapp ein Prozent.

Im Dezember stiegen die US-Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent. Im November hatte die Rate noch bei 7,1 Prozent gelegen. Experten hatten diese Entwicklung im Schnitt erwartet. Es ist der sechste Rückgang der Inflationsrate in Folge. „Der Druck entweicht aus dem Inflationskessel“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank.

Auftrieb geben dem Aktienmarkt zuletzt weniger Sorgen vor deutlich steigenden Zinsen, da der Inflationsdruck nachzulassen scheint. In Europa machen den Anlegern die sinkenden Gaspreise Mut. In den USA scheinen die zuletzt deutlichen Zinserhöhungen der Notenbank Fed zu wirken.

In einem für Autowerte europaweit guten Umfeld zogen die Aktien des Zulieferers und Reifenherstellers Continental an der Dax-Spitze um gut drei Prozent an. Sie zählen zu den Papieren, die seit Jahresbeginn besonders stark gestiegen sind.