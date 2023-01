Börse in Frankfurt : Dax legt nach starkem Jahresstart weiter zu

Frankfurt/Main Der Dax ist nach zwei starken Börsenwochen im Aufwind geblieben. Der deutsche Leitindex schloss am Montag mit 0,31 Prozent im Plus bei 15.134,04 Punkten. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Zuwachs auf 8,7 Prozent.

Der Dax steht derzeit so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,72 Prozent auf 28.456,64 Punkte nach oben. Impulse waren rar: In New York wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Im Fokus am Markt standen die Papiere von Covestro mit stärkeren Kursschwankungen und einem Plus von letztlich 1,8 Prozent. Hohe Abschreibungen hatten den Kunststoffkonzern 2022 überraschend in die roten Zahlen gerissen. Den Papieren von Hellofresh machte ein negativer Analystenkommentar zu schaffen. Sie verloren als Schlusslicht im MDax 5,6 Prozent.

Laut Warburg Research dürfte der Immobilienmarkt nun aber allmählich die Talsohle erreicht haben. Der europäische Immobiliensektor insgesamt war auch am Montag gefragt mit plus 2,1 Prozent. Im Dax gewannen Vonovia 3,7 Prozent, an der MDax-Spitze zogen Aroundtown, LEG und TAG Immobilien um jeweils rund 6 Prozent an.