Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag nach positiven Signalen von der Berichtssaison der Unternehmen weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 0,60 Prozent auf 15.599,89 Punkte. Auch die anderen Indizes rückten weiter vor: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte 1,49 Prozent fester bei 29.078,12 Punkten und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,70 Prozent auf 4310,21 Zähler.

Der Flugzeugbauer Airbus übertraf mit seinen Jahresresultaten die Erwartungen, was den Aktien mit plus drei Prozent in die Dax-Spitzengruppe sowie zum höchsten Stand seit rund drei Jahren verhalf.