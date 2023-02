Börse in Frankfurt : Dax vor Zinsentscheidungen nur wenig bewegt

Frankfurt/Main Vor den Zinsentscheidungen der großen Notenbanken haben die Anleger auf dem deutschen Aktienmarkt keine großen Sprünge gewagt. Der Leitindex Dax legte im frühen Handel am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 15.145,98 Punkte zu, nachdem er bereits am Dienstag nach erfolgreichem Test der 15 000-Punkte-Marke quasi auf der Stelle getreten war.

Am Abend (MEZ) gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer vergleichsweise hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.