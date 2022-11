Börse in Frankfurt : Dax weiter mit Plus - Freundlicher Ausklang der Börsenwoche

Dax weiter mit Plus - Freundlicher Ausklang der Börsenwoche

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach durchwachsenen Handelstagen steuert der Dax auf einen starken Wochenausklang zu. Mit einem Plus von 1,21 Prozent auf 14.438,95 Punkte kletterte der deutsche Leitindex am Freitag auch wieder über die Marke von 14.400 Punkte, über die er sich zu Wochenbeginn erstmals seit Anfang Juni geschwungen hatte.

Im Handelsverlauf war es zeitweise noch höher gegangen. Nach drei verlustreichen Tagen legte auch der MDax der mittelgroßen Werte wieder zu, zuletzt ging es um 0,97 Prozent auf 25.758,17 Zähler nach oben. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stand am Nachmittag 1,36 Prozent höher bei 3930,99 Punkten.

Im Dax erwischte es die SAP-Papiere, die Anteile gaben am Index-Ende 1,6 Prozent nach. Hier belastete ein gleich um zwei Stufen von „Buy“ auf „Underperform“ gesenktes Votum der Experten des Analysehauses Jefferies. Gestärkt mit zweieinhalb Prozent Kurszuwachs zeigten sich die Anteile am Energiekonzern Eon nach einer positiven Studie der Societe Generale. Bei MTU sorgte der tags zuvor begeistert aufgenommene Geschäftsausblick weiter für Auftrieb - nun erhöhten gleich mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele. Die Aktien des Triebwerkbauers kletterten auf das höchste Niveau seit drei Monaten und legten um mehr als dreieinhalb Prozent zu. Mercedes-Benz verteuerten sich um rund 3,3 Prozent, hier dürften Anleger den jüngsten Kursrutsch zum Kauf genutzt haben.

Im MDax gehörten Knorr-Bremse mit 3,2 Prozent Plus zu den Favoriten, nachdem die Experten von Oddo BHF zuvor eine Kaufempfehlung abgegeben hatten. Die im Index der kleineren Werte SDax notierten Anteile am Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto verloren angesichts eines Gewinnrückgangs in den ersten neun Monaten zuletzt 0,7 Prozent.