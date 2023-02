Dax zieht an - Banken und Adidas stark

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach seinem Kursrutsch zum Wochenschluss einen Erholungskurs eingeschlagen. Angesichts deutlicher Gewinne bei Bankaktien und den Papieren von Adidas stieg der Leitindex Dax im frühen Handel um 1,28 Prozent auf 15.404,89 Punkte.

Am Freitag war der Dax aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Marke von 15.500 Punkten gescheitert war. Auf Wochensicht verlor er damit 1,7 Prozent. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Montag ein Prozent auf 28.710,19 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um anderthalb Prozent nach oben.

An der Dax-Spitze kletterten die Aktien der Commerzbank um gut vier Prozent in die Höhe. Das Finanzinstitut ist nach rund viereinhalb Jahren in den Dax zurückgekehrt. Dies dürfte sich unter sonst gleichen Bedingungen vorteilhaft auf die Liquidität der Papiere auswirken, schrieb Analyst Timo Dums von der DZ Bank.