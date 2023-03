Mobilität : DB-Vorstand: Generalsanierungen beginnen nach EM 2024

Die Deutsche Bahn will eine Generalsanierung durchführen - allerdings erst nach der Fußball-EM 2024. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Irgendwo in Deutschland wird am Netz der Deutschen Bahn immer etwas repariert. Das führe unter anderem zu Verspätungen, heißt es. Doch es gibt einen Plan für eine Generalsanierung - der startet erst 2024.

Die Deutsche Bahn will ihr neues Konzept der Generalsanierungen wichtiger Strecken kurz nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland starten. „Wir sperren die Riedbahn ab dem ersten Tag nach dem EM-Finale bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024“, sagte Infrastrukturvorstand Berthold Huber in Frankfurt.