Edelmetall als Wertanlage Der Goldpreis bleibt auf Rekordjagd

Die Faszination des glänzenden Metalls ist ungebrochen. In Abenteuerfilmen rauben Piraten mit Goldmünzen prall gefüllte Schatztruhen. Der Comic-Geizhals Dagobert Duck nimmt gerne ein Bad in seinem mit Goldmünzen gefüllten Geldspeicher. Frühere Kolonialmächte beuteten die Schätze ihrer Kolonien aus. Gold verspricht Reichtum und Ansehen, was zum Beispiel in kostspieligen Schmuckstücken oder Uhren zum Ausdruck gebracht wird.