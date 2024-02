Klage gegen Markus Braun Der nächste Wirecard-Prozess

Der Begriff klingt spröde. Es ist eine Organhaftungsklage, die Richter Helmut Krenek diesen Donnerstag am Landgericht München eröffnen wird. Wer gegen wen klagt, hat es allerdings in sich. Kläger ist Michael Jaffe als Insolvenzverwalter des untergegangenen Skandalkonzerns Wirecard. Vor den Kadi zerrt er den gesamten vierköpfigen Vorstand inklusive Ex-Chef Markus Braun und den Ex-Aufseher Stefan Klestil. Letzterer genießt als Sohn eines österreichischen Ex-Bundespräsidenten eine gewisse Prominenz. Gestritten wird um 140 Millionen Euro. Für deren Verschwinden sollen die Beschuldigten per Pflichtverletzung verantwortlich sein. Das klingt harmlos, was aber nur juristischem Fachjargon geschuldet ist. Es geht um einen Kern der Wirecard-Affaire.