Deutschlands größter Airport : Deutlich weniger Passagiere am Frankfurter Flughafen

Neben dem Tower des Flughafens von Frankfurt am Main kommt eine Maschine an. Die Passagierzahlen bewegten sich nur langsam aus dem Corona-Tief. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Die Zahl der Flüge nimmt zwar wieder zu, doch die Passagiere kehren nur zögernd an die Flughäfen zurück. Dort fehlt vielen Beschäftigten dauerhaft die Arbeit.

Vom 10. bis 16. August zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 353.289 Fluggäste und damit 77,3 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche Mitte August 2019, wie er in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 150 Passagiere weniger als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 77,5 Prozent betragen hatte.