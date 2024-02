Deutsche Bahn Kürzungen im Haushalt bringen Schienennetz-Ausbau ins Stocken

Auf einen neuen Bahnhof am Tesla-Werk vor den Toren Berlins muss der Autobauer wohl noch lange warten. Denn für den Bau der Station fehlt der Bahn wohl erst einmal das Geld. Das ist kein Einzelfall. Gleiches könnte auch der geplanten Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels an die Hansestädte Lübeck und Hamburg oder einem Teilstück der Rheinschiene widerfahren. Anscheinend werden die Zeitpläne für Aus- und Neubauprojekte allesamt erst einmal nach hinten gerückt. So meldeten es Medien zumindest unter Berufung auf ein Schreiben der Infrastrukturgesellschaft der Bahn an den Aufsichtsrat des Konzerns.