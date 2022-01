Trotzdem Stellenkürzungen geplant : Deutsche Bank macht Milliardengewinn

Frankfurt Die Bilanz für 2021 ist der beste Gewinn der Deutschen Bank seit zehn Jahren. Trotzdem will das Geldinstitut Stellen einsparen.

Ein Teil des guten Ergebnisses für 2021 ist auch auf die geringere Risikovorsorge zurückzuführen. Hier stellte die Bank nur noch 515 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurück, gut 70 Prozent weniger als 2020. Die Bank sei wieder nachhaltig zurück in der Gewinnzone und auf Wachstumskurs, sagte Sewing. Der Auftakt ins erste Quartal sei sehr gut gelaufen: „Die Terminkalender unserer Kundenberater sind voll.“ An diesem guten Geschäft sollen die Aktionäre teilhaben. Ab diesem Jahr wolle man wie versprochen den Anteilseignern fünf Milliarden Euro an Kapital zurückgeben. In welchem Zeitraum, ließ der Vorstand offen. Beginnen will die Bank 2022 mit insgesamt rund 700 Millionen Euro an geplanten Dividenden und Aktienrückkäufen. So soll für 2021 eine Dividende je Aktie von 20 Cent gezahlt werden.

Kostensenkungen in Höhe von 450 Millionen geplant

An dem guten Ergebnis sollen aber auch die Mitarbeiter teilhaben, vor allem die der Investmentbank. Das Management will die variable Vergütung, die Boni also, weiter erhöhen. So wolle die Bank die besten Talente der Branche halten oder gewinnen. An erster Stelle stehe aber das Ziel einer Eigenkapitalrendite von acht Prozent, sagte Sewing. Von diesem Ziel ist die Bank mit 3,8 Prozent 2021 noch weit entfernt. Nun will der Konzern wieder stärker Kosten senken – um 450 Millionen Euro allein im ersten Quartal. Damit führe an Stellenstreichungen kein Weg vorbei, so Sewing. Mitte 2019 waren bei der Deutschen Bank noch 90 866 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt, Ende 2021 82 969. Bis Ende 2022 sollen 74 000 übrig sein.