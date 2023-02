Jahresbilanz : Deutsche Bank mit höchstem Gewinn seit 15 Jahren

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Vorstandschef Christian Sewing sieht den Umbau-Kurs der Deutschen Bank bestätigt: Deutschlands größte Bank meldet einen Milliardenüberschuss.

Die Deutsche Bank hat 2022 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich zum Vorjahr um 65 Prozent auf rund 5,6 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre des Dax-Konzerns etwas mehr als 5,0 Milliarden Euro Überschuss nach 1,9 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die Bank profitierte auch von einem positiven Steuereffekt in Milliardenhöhe.