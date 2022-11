Umfrage : Deutsche Käufer ziehen auch chinesische Autos in Betracht

Journalisten schauen sich am Messestand von Polestar vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) einen Polestar 2 an. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Autos chinesischer Bauart sind auf dem deutschen Markt noch recht selten. Aber die Hersteller haben ehrgeizige Pläne und treffen auf eine grundsätzlich offene Kundschaft. Allerdings gibt es einen Haken.

Deshalb habe es enorme Bedeutung, dass Deutschlands größter Autovermieter Sixt in den nächsten sechs Jahren 100.000 Elektroautos des chinesischen Hersteller Byd in seine Flotte übernehmen will: Viele Kunden könnten so chinesische Fahrzeuge erstmals ausprobieren.